Харьков, Украина, , 08:36 — REGNUM Результат теста на SARS-CoV-2 мэра города Харькова Геннадия Кернеса отрицательный. Об этом 2 октября на своем telegram-канале сообщил бизнесмен Павел Фукс.

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«Сегодня он получил отрицательный тест на COVID-19», — написал Фукс, выразив надежду, что через неделю городской глава Харькова «передаст всем привет».

Напомним, ранее стало известно, что Геннадий Кернес заразился коронавирусной инфекцией и у него двустороннее воспаление легких. 10 сентября мэр Харькова был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Харькова, а 17 сентября его самолетом доставили из Харькова в Берлин, где он проходит лечение в клинике Charite.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились слухи о смерти мэра Харькова, которые были опровергнуты пресс-службой харьковского городского совета.

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