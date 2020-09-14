Киев, , 18:47 — REGNUM Мэр города Харькова Геннадий Кернес доставлен в больницу с двусторонним воспалением легких, у него наблюдается крайне сложная форма коронавируса, сообщают 14 сентября центральные украинские СМИ.

Геннадий Кернес City.kharkov.ua

Со ссылкой на источники в офисе президента Украины отмечается, что Кернес в настоящий момент находится в коме, однако является ли эта кома искусственной или следствием тяжести заболевания, не уточняется.

СМИ отмечают, что в последний раз Кернеса видели на публике 23 августа — на день города. Источники сообщили, что он заболел в первых числах сентября, а в больницу попал еще на прошлой неделе.

Горсовет Харькова выпустил экстренное заявление, в котором говорится, что информация о том, что Кернес впал в кому, не соответствует действительности.

«Горсовет связывает распространение заведомо ложной информации с обострением амбиций «не особо удачных» политиков. Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе», — подчеркивается в обращении.

В свою очередь источник агентства «Интерфакс-Украина» в медицинских кругах Харькова подтвердил информацию, что Кернес находится в больнице на аппарате ИВЛ, но опроверг сообщения о коме. Источник отметил, что «ситуация непростая, но организм борется».

Согласно открытой информации, обязанности мэра в настоящий момент выполняет секретарь харьковского горсовета Александр Новак.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине должны состояться местные выборы, и Кернес ранее заявлял, что в очередной раз будет баллотироваться на пост мэра Харькова. Согласно соцопросам, действующий городской глава лидирует в рейтинге симпатий жителей Харькова с большим запасом.