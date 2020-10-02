Харьков, Украина, 2 октября 2020, 14:18 — REGNUM Городской совет Харькова официально опроверг слухи о смерти мэра города Геннадия Кернеса. Заявление горсовета опубликовано 2 октября на официальном сайте органа власти.
В пресс-службе горсовета предположили, что источником слухов о смерти политика могут быть его недоброжелатели, оппоненты и конкуренты на предстоящих выборах.
По словам чиновников, отсутствие видеообращений Кернеса связано с запретом на использование электронных устройств в клинике Charite, в которой тот проходит лечение:
Напомним, ранее Геннадий Кернес заразился коронавирусом. Сначала он проходил лечение в Харькове, а 17 сентября был доставлен в немецкую клинику Charite.
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