Нур-Султан, 2 октября 2020, 10:31 — REGNUM Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов поздравил педагогов республики с Днем учителя, сообщает 2 октября агентство «Казинформ».
Глава ведомства выступил на церемонии награждения победителей республиканского конкурса «Үздік педагог» («Лучший учитель»). Министр отметил, что учителя смогли быстро сориентироваться в сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса.
Отметим, в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Молдавии и на Украине День учителя отмечается в первое воскресенье октября. Международный день учителя отмечается 5 октября.
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