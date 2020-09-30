Ташкент, , 13:57 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей республики с Днем учителя и наставника, сообщили 30 сентября в пресс-службе главы государства.

Узбекистанский лидер впервые принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя и наставника, который отмечается в республике 1 октября.

Президент посмертно наградил Абдуллу Авлони, Махмудходжа Бехбуди и Мунавваркори Абдурашидхонова орденом «За выдающиеся заслуги» за вклад в формирование системы образования.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 сентября в Узбекистане открылось 7620 школ, или 76,3% учебных заведений. Новый учебный год в республике начался 14 сентября.

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