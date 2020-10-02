Нижний Новгород, , 11:53 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 2 октября выявили 191 новый случай заражения коронавирусом, что стало очередным максимальным показателем за последний месяц. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 776 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства. Накануне сообщалось о 186 новых случаях заражения SARS-CoV-2.

За прошедшие сутки выписаны 219 нижегородцев, всего с момента начала наблюдения выписаны 28 544 жителя региона.

По данным общероссийского оперативного штаба, 583 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, двое — за минувшие сутки. Накануне стало известно о трех новых летальных случаях.

Из общего числа около 2,3 тыс. граждан наблюдаются амбулаторно, более 1,3 тыс. — получают лечение в инфекционных стационарах, 18 человек пребывают в обсерваторах.

ИА REGNUM напоминает, по данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции за предыдущие несколько дней увеличился на 0,03 и составляет 1,08. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда сократился на 3% — до 11%.

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