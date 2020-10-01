Москва, , 09:36 — REGNUM В России стартовала осенняя призывная кампания, соответствующий указ подписал президент страны, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Всего с 1 октября по 31 декабря 2020 года на военную службу будут призваны 128 тыс. человек. Призывная кампания пройдет во всех 85 субъектах России.

Военные учтут опыт по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, полученный в ходе весенней призывной кампании. В комиссариатах уже приготовили достаточное количество средств индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, весенний призыв проходил в 2020 году с 12 мая по 15 июля, в войска в результате направили 135 тыс. молодых людей.

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