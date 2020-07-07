Москва, , 21:31 — REGNUM С начала призывной кампании в воинские части направлены более 83 тыс. новобранцев, сообщает 7 июля пресс-служба Минобороны РФ.

Указанное число призывников отправилось с 1 апреля, с начала весенней призывной кампании.

«По состоянию на 7 июля из военных комиссариатов в Вооруженные силы Российской Федерации направлено более 83 тысяч человек», — написано в сообщении российского военного ведомства.

По результатам тестирования на призывные и сборные пункты не были допущены 49 человек.

Отдельно отмечено, что все призывники протестированы на коронавирус. До 15 июля в Вооруженные силы России будут призваны 135 тыс. человек.

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