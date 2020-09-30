Амстердам, 30 сентября 2020, 21:09 — REGNUM Правительство Нидерландов рекомендовало гражданам обязательное ношение масок в общественных местах в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19, 30 сентября сообщает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нидерланды повторно ввели «коронавирусные» ограничения, в стране ограничена работа развлекательных заведений и снижена допустимая численность людей на собраниях.
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