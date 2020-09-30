Женева, Швейцария, , 21:05 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 242 189 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 33 502 430 человек. Такие данные приводит 30 сентября Всемирная организация здравоохранения.

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 4240 пациентов c COVID-19, общее число подтверждённых детальных случаев возросло до 1 004 421.

Напомним, днем ранее ВОЗ сообщала о 222 748 новых случаях заражения коронавирусом и 3694 скончавшихся пациентах за сутки.