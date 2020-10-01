Приштина, , 00:17 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 30 сентября сообщили, что за сутки в результате исследования 580 образцов в крае было выявлено 46 носителей коронавируса. Ещё 62 пациента были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово выявлено 15 620 случая заражения коронавирусом. 13 554 пациента уже здоровы. 625 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Уже вторые сутки в Косово не было зарегистрировано жертв среди пациентов с COVID-19. Лечение проходит 1441 человек.

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Число активных случаев заболевания COVID-19 в Косово продолжает снижаться, как и суточная смертность.

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