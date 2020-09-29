Приштина, , 01:41 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 28 сентября сообщили, что за сутки в результате исследования 645 образцов в крае было выявлено 48 носителей коронавируса. Ещё 142 пациентов были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово выявлено 15 520 случаев заражения коронавирусом. 13 420 пациентов уже здоровы. 625 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки скончались трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 1475 человек.

Число активных случаев заболевания COVID-19 в Косово продолжает снижаться, как и суточная смертность.

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