Нижний Новгород, , 14:39 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 29 сентября пятые сутки подряд число выявленных новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило количество выписанных по выздоровлении граждан. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Так, за сутки выявили 1108 новых случаев заражения коронавирусом, а выписаны в округе лишь 849 человек. За прошедшие пять дней число активных носителей SARS-CoV-2 в округе выросло на 1780 человек. Традиционно число выписавшихся ниже количества новых случаев заражения фиксируется в выходные дни. Однако в течение рабочей недели обычно выписывают большее число граждан, чем ставят на учет, как носителей инфекции. В настоящее время в округе насчитывается 27 098 активных носителей коронавируса.

Всего в Поволжье выздоровели после заражения коронавирусом 128 162 человека с начала пандемии. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, которых насчитывается 157 249 человек, за пять суток доля выздоровевших снизилась до 81,5%.

За последние 24 часа самое значительное число выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 175 человек, в Ульяновской области — 144, в Оренбургской области — 92, в Саратовской области — 83, в Пензенской области — 74, в Самарской области — 71, в Пермском крае — 46, в Кировской области — 37, в Удмуртии — 33, в Мордовии — 31, в Марий Эл — 26, в Чувашии — 22, в Татарии — 11.

Только в Нижегородской и Ульяновской областях число выписанных по состоянию на 29 сентября превышает количество новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 29 сентября в России подтверждено 1 167 805 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8232 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России не меняется пятые сутки подряд и составляет более 13,46%. Полностью выздоровели 952 399 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 13,45%.

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