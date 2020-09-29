Нижний Новгород, , 12:36 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 29 сентября выявили 1108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 1084 новых носителях SARS-CoV-2 в округе. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 157 249 случаев, сообщает оперативный штаб России.

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Так, в Нижегородской области выявили 168 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 119, в Самарской области — 111, в Удмуртии — 108, в Оренбургской области — 105, в Саратовской области — 102, в Пензенской области — 92, в Пермском крае — 76, в Кировской области — 73, в Башкирии — 40, в Мордовии — 39, в Чувашии — 30, в Марий Эл — 23, в Татарии — 22.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 32 224 случая, в Саратовской области — 15 381, в Ульяновской области — 15 365, в Оренбургской области — 12 747, в Самарской области — 11 662, в Пензенской области — 10 778, в Пермском крае — 9747, в Башкирии — 8748, в Чувашии — 8570, в Кировской области — 8446, в Татарии — 7205, в Мордовии — 6400, в Удмуртии — 5131, в Марий Эл — 4833.

Полностью выздоровели 128 162 жителя округа, за последние сутки выписаны 849 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1989 человек, за минувшие сутки скончались 16 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 14 летальных случаях в округе.

Таким образом, в настоящее время в Поволжье борются с инфекцией 27 098 человек, число активных носителей коронавируса в округе за сутки выросло на 245 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражений коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 сентября в России подтверждено 1 167 805 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8232 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России не меняется пятые сутки подряд и составляет более 13,46%. Полностью выздоровели 952 399 жителей России, за сутки выписаны 6479 человек. 20 545 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 160 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борется с инфекцией 194 861 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 1593 человека.