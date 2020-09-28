Москва, , 15:04 — REGNUM Российскую вакцину от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, поставили в Белоруссию. Об этом 28 сентября сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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В фонде подчеркнули, что республика стала первой страной, в которой стартуют клинические исследования вакцины «Спутник V» после её регистрации в России. Вакцинирование белорусских добровольцев начнётся с 1 октября и будет проводиться в восьми медицинских учреждениях. При этом отмечается, что две белорусские клиники уже получили первые партии российской вакцины от COVID-19.

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«РФПИ осуществляет финансирование этого клинического исследования в Республике Беларусь с участием 100 человек», — отметили в фонде.

Также известно, что аналогичные испытания вакцины планируются провести, в частности в Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Египте и ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о том, что первые партии вакцины от коронавирусной инфекции сначала поступят в Белоруссию, а уже потом в другие страны мира, обсуждалось 24 августа в ходе телефонных переговоров российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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Ранее директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что закупкой российского препарата «Спутник V» заинтересовались в 20 странах. Так, в частности, переговоры ведутся на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. На сегодня в фонд уже поступили запросы на более чем 1,2 млрд доз российской вакцины от COVID-19.