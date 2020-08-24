Минск, , 17:04 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса сначала поступит в Белоруссию, а затем уже и в другие страны, сообщили 24 августа в пресс-службе белорусского президента.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Соответствующие решения обсуждались в ходе телефонных переговоров российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко сегодня, 24 августа.

Москва и Минск обсуждали тему противодействия коронавирусной инфекции. Так, прозвучало решение, что белорусские граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины.

Также важной темой переговоров стала текущая политическая ситуация в Белоруссии. Коснулись переговоры с международной повестки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВОЗ заявили, что организация ведёт с Москвой обсуждение российской вакцины от COVID-19.

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