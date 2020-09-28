Минск, , 14:01 — REGNUM Количество участвующих в протестных акциях в Белоруссии в прошедшие выходные снизилось по сравнению с тем, что было неделей ранее. Об этом 28 сентября сообщается в Telegram-канале официального представителя белорусского МВД Ольги Чемодановой.

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«Вчера, 27 сентября, в стране зафиксировано 22 протестные акции. Стоит отметить, что количество их участников значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что во всех областных центрах республики, за исключением Минска, на протест вышло от пяти до 220 человек, при этом в Могилеве и Гомеле для сдерживания манифестантов и предотвращения их нападения на правоохранителей, последние вынуждены были применить спецсредства и задержать наиболее активных участников.

Кроме этого, сообщается, что в Минске для того, чтобы избежать чрезвычайных происшествий были приняты меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, а также временно закрыты отдельные станции метро.

«Всего за прошедшие сутки по стране задержано свыше 350 человек до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр украинского правительства Дмитрий Дубилет, который работал при премьер-министре Алексее Гончаруке, заявил, что у властей Украины пока «не слишком хорошо» получается соблазнить белорусский креативный класс на переезд в страну.