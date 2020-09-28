Киев, , 12:51 — REGNUM У властей Украины пока «не слишком хорошо» получается пытается соблазнить белорусский креативный класс на переезд в страну, заявил сегодня, 28 сентября, бывший министр украинского правительства (работал при премьер-министре Алексее Гончаруке) Дмитрий Дубилет.

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Дубилет предложил властям брать пример с Уругвая, который, по его мнению, похож на Украину тем, что там тоже есть проблема сокращающегося и стареющего населения.

«Недавно там пришел к власти новый президент, и уже через несколько месяцев он запустил ряд мер по стимулированию иностранцев на переезд к ним в страну… В качестве главного источника иммигрантов для Уругвая выступает Аргентина. Уругвайцы даже поставили себе конкретный план — добиться переезда 100 тыс. аргентинцев», — подчеркивает он.

Дубилет отмечает, что формально на Украине можно получить вид на жительство или гражданство в обмен на инвестиции — «но украинские юристы, которые занимаются этими вопросами, говорят о сплошной коррупции и бюрократическом аде в службах, которые задействованы в этом процессе».

ИА REGNUM напоминает, что в конце августа ряд представителей украинской власти, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу МИД Дмитрия Кулебу, призвали белорусов массово переезжать на Украину.

До этого ряд депутатов и общественных деятелей обратились к власти Украины с призывом обеспечить возможность массового переезда в страну белорусских специалистов, особенно из IT-индустрии.

9 сентября пресс-служба пограничной службы Украины сообщила, что за защитой обратились всего 15 граждан Белоруссии, после того открытой статистики до данному вопросу больше не публиковали.