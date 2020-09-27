Нижний Новгород, , 12:30 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 27 сентября выявили 1069 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 1064 новых носителях SARS-CoV-2 в округе. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 155 057 случаев, сообщает оперативный штаб России.

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Так, в Нижегородской области выявили 167 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 117, в Самарской области — 110, в Саратовской области — 104, в Оренбургской области — 101, в Удмуртии — 95, в Пензенской области — 85, в Пермском крае — 73, в Кировской области — 69, в Башкирии — 39, в Мордовии — 36, в Чувашии — 26, Татарии — 25, в Марий Эл — 22.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 31 891 случай, в Саратовской области — 15 176, в Ульяновской области — 15 128, в Оренбургской области — 12 539, в Самарской области — 11 441, в Пензенской области — 10 607, в Пермском крае — 9596, в Башкирии — 8669, в Чувашии — 8512, в Кировской области — 8302, в Татарии — 7160, в Мордовии — 6324, в Удмуртии — 4923, в Марий Эл — 4787.

Полностью выздоровели 127 060 жителя округа, за последние сутки выписаны 308 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1959 человек, за минувшие сутки скончался 21 житель Поволжья, накануне сообщалось о 20 летальных случаях в округе.

Таким образом, в настоящее время в Поволжье борются с инфекцией 26 036 человек, число активных носителей коронавируса в округе за сутки выросло на 740 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение августа число выявляемых за сутки заражений коронавирусом превышало 800 случаев, постепенно увеличиваясь. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек, с этого дня число ежедневно выявляемых заражений колеблется в диапазоне от 1010 до 1062 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 сентября в России подтвержден 1 151 438 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 7867 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России не меняется третьи сутки подряд и составляет более 13,46%. Полностью выздоровели 943 218 жителей России, за сутки выписаны 3068 человек. 20 324 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 99 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 187 896 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 4700 человек.

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