Нижний Новгород, , 12:40 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 26 сентября выявили 1064 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 1060 новых носителях SARS-CoV-2 в округе. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 153 986 случаев, сообщает оперативный штаб России.

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Так, в Нижегородской области выявили 166 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 119, в Самарской области — 111, в Саратовской области — 106, в Оренбургской области — 102, в Пензенской области и Удмуртии — по 89, в Пермском крае — 75, в Кировской области — 62, в Башкирии — 38, в Мордовии — 34, в Чувашии — 27, в Марий Эл и Татарии — по 23.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 31 724 случая, в Саратовской области — 15 072, в Ульяновской области — 15 011, в Оренбургской области — 12 438, в Самарской области — 11 331, в Пензенской области — 10 522, в Пермском крае — 9523, в Башкирии — 8630, в Чувашии — 8486, в Кировской области — 8233, в Татарии — 7135, в Мордовии — 6288, в Удмуртии — 4828, в Марий Эл — 4765.

Полностью выздоровели 126 752 жителя округа, за последние сутки выписаны 1066 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1938 человек, за минувшие сутки скончались 20 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 15 летальных случаях в округе.

Таким образом, в настоящее время в Поволжье борются с инфекцией 25 296 человек, число активных носителей коронавируса в округе за сутки сократилось на 22 человека.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение августа число выявляемых за сутки заражений коронавирусом превышало 800 случаев, постепенно увеличиваясь. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-Cov-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек, с этого дня число ежедневно выявляемых заражений колеблется в диапазоне от 1010 до 1062 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 сентября в России подтвержден 1 143 571 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 7523 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 13,46%. Полностью выздоровели 940 150 жителей России, за сутки выписаны 6004 человека. 20 225 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 169 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 183 196 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 1350 человек.

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