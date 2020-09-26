Лондон, , 06:10 — REGNUM Общее число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 в Великобритании превысило 42 тысячи человек. Об этом 26 сентября сообщает американский Университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета на 04:40 msk, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло в Великобритании 42 025.

Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 425 765 человек.

Напомним, что в отчёте научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при правительстве Соединённого Королевства говорится об ускорении в Великобритании в последние недели темпов распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мэр Лондона Садик Хан призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ввести запрет на «социальное смешение семей» в столице, чтобы остановить распространение коронавируса.

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