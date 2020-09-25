Лондон, , 17:53 — REGNUM Темпы распространения коронавируса в Великобритании ускорились в последние недели, говорится в отчёте научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при правительстве Соединённого Королевства.

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Согласно опубликованным данным, за последнюю неделю базовый коэффициент репродукции, показывающий сколько человек успевает заразить один инфицированный коронавирусом, увеличился до 1,2−1,5.

Сообщается, что неделей ранее этот показатель составлял 1,1−1,4, за неделю до этого 1−1,2, а пять недель назад не превышал 1.

Напомним, накануне в Великобритании был зафиксирован рекордный показатель суточного прироста инфицированных коронавирусом — 6634 случая. Всего за период с начала эпидемии в стране выявлено уже более 418 тысяч случаев заражения, почти 42 тысячи больных COVID-19 скончались.

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