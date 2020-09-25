Амстердам, , 17:56 — REGNUM За последние 24 часа в Нидерландах выявлено 2777 случаев коронавирусной инфекции, что является суточным рекордом с начала эпидемии в стране, 25 сентября сообщает агентство Associated Press.

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Днем ранее, 24 сентября, в Нидерландах было выявлено 2544 случая заболевания. В целом рост заболеваемости COVID-19 в Нидерландах отмечается с конца августа.

С начала эпидемии в Нидерландах зафиксировано 110 692 случая коронавирусной инфекции, умерли от COVID-19 за всё время 6377 человек.

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