Бразилиа, , 08:37 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 32 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 сентября сообщает минздрав страны.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 32 817 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 4 657 702.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончался 831 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 139 808.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 023 789 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 24 сентября.