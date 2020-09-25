Сухум, , 08:33 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 24 сентября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 227 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 61 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 99 пациентов. У 97 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся семь человек. Всего в Абхазии выявили 1177 носителей SARS-CoV-2. Из них 360 победили инфекцию, в том числе 30 за последние сутки. Восемь человек с COVID-19 за время пандемии умерли.

Стоит отметить, что за предыдущие сутки в Абхазии выявили 62 носителя коронавируса, что для Абхазии стало рекордным показателем. Ранее участницы движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» распространили обращение с призывом ограничить проведение торжественных мероприятий в республике по случаю Дня победы и независимости Абхазии.

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