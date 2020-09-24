Кейптаун, , 23:48 — REGNUM Согласно отчету Минздрава ЮАР, за последние сутки в стране выявлен 1861 случай COVID-19, общее число выявленных случаев заболевания с начала эпидемии составляет 667 049.

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Также за последние 24 часа в ЮАР погибли 77 пациентов с COVID-19. Общее число жертв заболевания возросло до 16 283.

Отмечается, что уже 89,3% из более чем 667 тысяч заболевших COVID-19 в Южно-Африканской республике, или 595 916 пациентов, прошли лечение и считаются выздоровевшими.

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