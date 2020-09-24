Аддис-Абеба, , 23:30 — REGNUM К настоящему моменту в странах Африки выявлено почти 1,43 млн случаев COVID-19, жертвами заболевания стали около 35 тысяч жителей континента, 24 сентября сообщает Africa CDC.

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По информации Центров контроля заболеваний Африканского союза, на континенте выявлено 1 429 704 случаев коронавирусной инфекции. Подтверждена смерть 34 839 заболевших COVID-19.

При этом уже 1 175 855 жителей африканского континента прошли лечение от COVID-19 и считаются выздоровевшими.

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