Москва, , 15:07 — REGNUM Предложение Министерства труда РФ изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ несколько улучшает жизнь некоторых категорий граждан, но не делает их богаче, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

«Наконец-то руководители, от которых зависят социальные выплаты, ушли от порочной системы «средней зарплаты». Которая ровно ни о чем не говорит и, которая составляет сейчас порядка 47,5 тысяч рублей. Уже хорошо, что за основу взята зарплата медианная, составляющая сейчас около 34,4 тысяч рублей, если не менее.

Но все же наибольшее количество трудящихся в стране зарабатывают гораздо меньше, получая так называемую модальную (то есть наиболее часто встречающуюся) зарплату, которая немногим выше 23 тысяч рублей.

Так что отсчет МРОТ от медианной зарплаты приведет нас почти к той же модальной. Иными словами, предложение Минтруда рассчитывать прожиточный минимум как 44,2%, а МРОТ — как 42% от медианной зарплаты, несколько улучшает в теории жизнь наименее обеспеченных слоев населения. Но пока не делает их богаче.

Так как все те выплаты, которые «отталкиваются» от прожиточного минимума или минимальной зарплаты, все равно оказываются не сильно отличающимися от медианной зарплаты по стране.

Не говоря уже о том, что разница в отдельных регионах может быть потрясающей. Одно дело медианная зарплата в Москве, и совсем другое дело — в слаборазвитых областях Сибири или иных глубоко дотационных регионах.

Так что, это шаг верный. Но это, скорее всего, половина правильного шага, ибо кардинально мало что меняется», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в России планируют повысить прожиточный минимум. В расчетах Минтруда указано, что он увеличится более чем на 400 рублей.

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