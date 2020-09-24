Москва, , 10:06 — REGNUM Министерство труда и социального развития России предлагает отвязать прожиточный минимум (ПМ) от стоимости потребительской корзины и считать его, как долю от среднедушевого дохода. При этом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) предложено увязать с медианной зарплатой, пишет 24 сентября издание «Коммерсантъ».

Проект коррекции принципа установления ПМ и МРОТ Минтруд представил на заседании правительства 23 сентября. Величину ПМ предложено с 2021 года определять как 44,2% среднедушевого дохода, а МРОТ до 2026 года — как 42% медианной зарплаты.

Новый способ расчёта ПМ обойдётся в 128,5 млрд рублей в 2021 году и в 439 млрд рублей в 2025 году. Над поправками в два профильных федеральных закона министерство работало не менее шести месяцев.

Сейчас в минимальной потребительской корзине половину занимают продукты питания, стоимость продуктового набора пересчитывают ежеквартально.

С 2016 года, отмечает издание, ПМ становится всё меньше относительно медианных доходов населения. Такая тенденция сохранится и дальше.

Минтруд предлагает заменить «относительный» подход «абсолютным»: на ближайшие пять лет зафиксировать ПМ на уровне 44,2% медианного дохода по России, при этом для трудоспособного населения взять 109% от этого показателя, для детей — 97%, для пенсионера — 86%.

Проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова назвала такую инициативу правильной.

«Такой подход соответствует мировой практике определения порога бедности на основе соотнесения с преобладающим стандартом потребления», — отметила Овчарова.

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