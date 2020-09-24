Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM С марта по август 2020 года в России чаще всего угоняли автомобили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте компании «АльфаСтрахование».

Данные выводы были сделаны по результатам анализа обращений клиентов по КАСКО в связи с угоном их автомобилей.

Таким образом, на долю Санкт-Петербурга пришлось 43% от всех зарегистрированных компанией угонов в стране.

На втором месте по числу автокраж в отчётный период разместилась Москва с 37% случаев. Далее идут Воронеж, Калуга и Белгород. Что же касается Санкт-Петербурга, то там список самых угоняемых машин возглавил кроссовер Hyundai Tucson — 12% от всех угонов в городе. На втором месте разместилась Toyota RAV4 (9%), а третье место разделили между собой Hyundai Solaris (7%) и KIA Ceed (7%).

Напомним, по итогам весны и лета текущего года самым угоняемым автомобилем в России стал кроссовер Toyota RAV4. На его долю пришлось 14% угонов от всех автокраж в стране.

Читайте также: Названы регионы — лидеры в России по численности автомобилей Lada