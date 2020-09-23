Краснодар, , 11:44 — REGNUM На начало второго полугодия 2020 года самый большой парк марки Lada в России был сосредоточен в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В отчётный период в Краснодарском крае числилось 635 535 машин марки Lada.

На втором месте по числу Lada находится Башкирия (549 749 машин Lada). Тройку лидеров замыкает Самарская область, где числятся 503 683 авто отечественной марки.

Также в пятёрку регионов с наибольшим парком Lada вошли Татария (502 478 ед.) и Ростовская область (480 022 ед.).

Далее по списку идут: Московская область (474 184 ед.), Москва (461 045 ед.), Свердловская область (419 064 ед), Челябинская область (407 421 ед.) и Дагестан (389 389 ед.).

Напомним, в России по состоянию на начало второго полугодия нынешнего года зарегистрировано 13 484 287 автомобилей Lada.

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