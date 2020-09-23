Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM Поступающие в Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого проявляют большой интерес к целевому обучению. Об этом 23 сентября ИА REGNUM заявила проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена Разинкина.

«В политехническом университете целевое обучение с каждым годом становится всё более популярным. Так, например, в 2019/2020 учебном году в университете обучается более 700 студентов на основе договоров о целевом обучении, заключенных со 186 компаниями, такими как ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Балтийский завод», ПАО «Звезда», организациями оборонно-промышленного комплекса «Росатом», «Роскосмос», научно-исследовательскими институтами и комитетами Санкт-Петербурга и других регионов РФ», — отметила Разинкина.

Она подчеркнула, что ежегодно на целевое обучение поступают более 150 первокурсников. Причем в 2020 году вырос средний балл ЕГЭ, поступивших в рамках целевого набора. «Это весомый показатель, так как практика многих образовательных организаций показывает, что на целевое обучение идут абитуриенты, у которых не хватило баллов, чтобы конкурировать в общем конкурсе. Также в этом году увеличился прием на целевое обучение по программам магистратуры, которые раньше не так были популярны при целевом приеме», — подчеркнула Разинкина.

По её словам, несмотря на то, что с 2019 года изменились условия целевого набора: абитуриенты самостоятельно должны искать потенциальную компанию работодателя, договором предусмотрены штрафные санкции за невыполнение обязательств, абитуриенты отдают ему предпочтение, находя в нём хорошие перспективы для карьерного старта и не только.

«Целевой прием в Политехе (вуз — участник проекта «5−100») — это возможность для каждого абитуриента обеспечить себе не только получение бесплатного высшего образования, но и гарантированное трудоустройство после окончания университета. Если будущий профессионал стремится к стабильности, то поступление по целевому приему — наиболее оптимальный вариант», — добавила проректор.

Напомним, что правительство РФ намерено повысить эффективность целевого обучения и изменить требования по программе. Так, проект поправок в постановление правительства России «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» уже рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы. Компании и ведомства, направляющие на обучение (читай, оплачивающие обучение в вузе) выпускника, лишатся возможности отказать ему в приеме на работу после обучения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-спикер думы Ирина Яровая также продвигает реформу целевого обучения. Она предлагает сделать процедуру отбора отрытой и публичной.