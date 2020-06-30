Москва, , 10:55 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила изменить систему целевого набора абитуриентов на бюджетные места в вузах, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

«Для этого на основе уже существующих систем предлагаю создать государственную информационную систему высшего образования, носящую публичный характер. На одной платформе в отрытом режиме можно будет провести итоговую аттестацию, выбрать вуз, увидеть целевые места и подать заявку на поступление. А потом бесплатно отучиться, пройти практику в том месте, где предстоит работать и получить гарантированное трудоустройство», — заявила Яровая.

Через единую систему появляется также прозрачная система контроля за исполнением обязательств всеми тремя сторонами: вузом, студентом и работодателем как процессе обучения, так и по завершению, подчеркнула парламентарий.

Кроме того, для увеличения количества целевых мест Яровая предложила помимо существующего сегодня бюджетного целевого набора ввести открытый и доступный всем целевой набор в вузы «за счет частных инвестиций».

"Это позволит студенту также на открытой конкурсной основе выбрать и бесплатно получить профильное образование, а предприятию определить вуз, где он хочет подготовить для себя квалифицированные кадры, обученные с учетом установленных требований», — пояснила депутат.

В этой конструкции, по ее мысли, конкурс на внебюджетное целевое место будет проводиться исключительно между абитуриентами, подавшими документы на это место, также публично, через информационную систему.