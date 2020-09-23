Ростов-на-Дону, , 17:43 — REGNUM В жилых домах Ростова-на-Дону после обнародования письма главного государственного санитарного врача Ростовской области ввели режим усиленной дезинфекции подъездов, передаёт ИА REGNUM.

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Обязанности по санитарной обработке подъездов возложена на управляющие компании. Не менее одного раза в сутки необходимо обрабатывать антисептиком перила, ручки дверей, выключателей.

«Сейчас городскими властями ведется усиленный контроль за провидением санитарной обработки многоквартирных домов и мест скопления людей. Однако стоит помнить, что ответственность лежит и на каждом гражданине в отдельности», — отметил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Нарушителям грозит штраф в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

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