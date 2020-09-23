Ростов-на-Дону, , 10:31 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону проводят неэффективную работу по предупреждению распространения новой коронаиврусной инфекции. На это указывают многочисленные нарушения санитарных правил. Об этом сказано в письме главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалёва на имя сити-менеджера областного центра Алексея Логвиненко. Копия направлена также главе региона Василию Голубеву и городскому прокурору.

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В обращении к властям Ростова-на-Дону говорится, что показатель заболеваемости COVID-19 в городе-миллионнике выше среднеобластного показателя в 1,5 раза. Этому способствовало пренебрежение санитарными требованиями, считает Ковалёв. Так, глава регионального управления Роспотребнадзора указал на многочисленные нарушения масочного режима и социальной дистанции в транспорте, магазинах, аптеках и других общественных местах. Власти не предотвращают проведение массовых мероприятий.

«Вышеизложенное указывает на то, что проводимая на территории города работа по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции недостаточно эффективна и не позволяет стабилизировать эпидемиологическую обстановку по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — сказано в письме.

ИА REGNUM напоминает, что несколько школьных классов переведены на дистанционную форму обучения в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом среди учеников и педагогов.

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