Москва, , 11:02 — REGNUM В Москве стартовал форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В ближайшую неделю участники форума проведут целый ряд переговоров и встреч — организаторы анонсировали заседание совета старейшин, блок, посвященный защите прав коренных народов, встречу молодежного совета, расширенный координационный совет федерального агентства по делам национальностей, обширную выставочную программу и гала-концерт.

Форум приурочен к 15-летию выставки-ярмарки «Сокровища Севера» и 30-летию Ассоциации, объединяющей более 40 коренных народов.

Напомним, всего в России проживает свыше 190 народов. При этом коренными малочисленными в нашей стране признаются народы, которые проживают на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняю традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, а также насчитывают менее 50 тысяч человек и осознают себя как самостоятельные этнические общности. Наиболее малочисленным в России народом являются чамалы, проживающие в Дагестане и Чечне.