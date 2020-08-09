Москва, , 09:17 — REGNUM Наиболее малочисленным в России народом являются чамалы, проживающие в Дагестане и Чечене. Об этом 9 августа сообщили медиаофисе Всероссийской переписи населения в 2021 году, передает РИА Новости.

«В Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека, считающих себя чамалалами, которых относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев», — рассказали в медиаофисе.

При это там рассказали, что еще в XIX веке чамалов было как минимум 3889 человек и они, по данным Посемейной переписи населения Дагестана 1886 года, проживали компактно в девяти аулах. В начале ХХ века во время Всесоюзной переписи населения 1926 года было зарегистрировано 3438 чамала, а в 1968 году — свыше 4 тысяч.

Также в медиаофисе рассказали о редких народностях в Ленинградской области — 1380 вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя народности водь было переписано здесь в 2010 году.

При этом в Хабаровском крае — родном регионе для нанайцев (91,7% из общего числа) их в 2010 году проживало 11 009 человек, а также было переписано 480 негидальцев, 2149 нивхов, 441 представителей орочи, 2621 ульчи, 1128 эвенов, 620 удэгейцев и еще ряд коренных дальневосточных этносов.

Отметим, 9 августа отмечается международный день коренных народов мира и в России проживает свыше 190 народов. При этом коренными малочисленными в нашей стране признаются народы, которые проживают на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняю традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, а также насчитывают менее 50 тысяч человек и осознают себя как самостоятельные этнические общности.