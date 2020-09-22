Вашингтон, , 15:42 — REGNUM В Соединённых Штатах после выборов президента страны, проведение которых запланировано на 3 ноября 2020 года, может возникнуть «хаос». Одной из причин беспорядков может стать подсчёт голосов. Такое мнение в интервью газете Financial Times высказал руководитель отдела политики и коммуникации Facebook Ник Клегг.

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Он пояснил, что очно отданные голоса избирателей подсчитываются быстрее, чем бюллетени, отправленные по почте, это и вызовет недовольство.

При этом Клегг подчеркнул, что компания намерена отреагировать на возможные беспорядки, приняв «решительные и исключительные меры», направленные на ограничение распространения контента на платформе.

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«У нас есть несколько доступных экстренных опций, если начнётся действительно чрезвычайно хаотичное и, что ещё хуже, насильственное стечение обстоятельств», — сказал он.

Какие именно решения на такой случай разработала компания, руководитель отдела не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что попытки вмешательства в президентские выборы в США могут иметь чрезвычайные последствия для России, Китая и Ирана.