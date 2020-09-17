Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Компании Facebook и Twitter заявили о своей готовность бороться с возможными попытками повлиять на президентские выборы в США на платформах своих социальных сетей. Совместное заявление компаний 16 сентября было опубликовано на их официальных страницах в социальной сети Twitter.

Twitter Esther Vargas

В тексте документа говорится о том, что компании продолжают готовиться к выборам президента США 3 ноября, для чего «проводят регулярные встречи и делятся актуальной информацией о наблюдаемых угрозах». Отмечается, что руководство соцсетей намерено представлять об избирательном процессе и результатах выборов «своевременную и открытую информацию».

Также компании заявили о готовности «бороться с целенаправленными попытками подорвать избирательный процесс в преддверии, во время и после выборов». В том числе — пресекать размещение информации о выборах от неподтверждённых источников и «попытки кибератак на предвыборные штабы».

Как сообщало ИА REGNUM, администрация социальной сети Facebook готовится к возможному появлению ложной информации об итогах президентских выборов в США, в том числе исходящей от президента США Дональда Трампа.

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