Нижний Новгород, , 13:11 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 22 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 123 078 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 149 760 человек, более 82,18% выздоровели. С учетом всех выздоровевших и скончавшихся в настоящее время борются с инфекцией 24 813 человек, число активных носителей коронавируса в округе за сутки выросло на 47 человек.

В течение минувших суток число новых выявленных носителей коронавируса превысило количество выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 1057 новых случаев заражения коронавирусом, а выписаны в округе 992 человека.

За последние 24 часа самое значительное число выписанных зарегистрировано в Ульяновской области — 253 человека, в Оренбургской области — 157, в Нижегородской области — 114, в Самарской области — 104, в Башкирии — 70, в Удмуртии — 55, в Марий Эл — 50, в Пермском крае — 45, в Мордовии — 40, в Кировской области — 23, в Чувашии — 22, в Пензенской области — 21, в Саратовской области — 20, в Татарии — 18.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 22 сентября в России подтверждено 1 115 810 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6215 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 13,42%. Полностью выздоровели 917 949 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 13,40%.

Читайте также: В ПФО вторую неделю выявляют больше тысячи носителей коронавируса в сутки