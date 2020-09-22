Нижний Новгород, , 12:14 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 22 сентября выявили 1057 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 149 760 случаев, сообщает оперативный штаб России.

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Так, в Нижегородской области выявили 157 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 125, в Самарской области — 112, в Саратовской области — 105, в Оренбургской области — 100, в Пензенской области — 93, в Удмуртии — 85, в Пермском крае — 72, в Кировской области — 67, в Башкирии — 35, в Мордовии — 33, в Чувашии — 28, в Татарии — 23, в Марий Эл — 22.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 31 083 случая, в Саратовской области — 14 647, в Ульяновской области — 14 528, в Оренбургской области — 12 027, в Самарской области — 10 888, в Пензенской области — 10 154, в Пермском крае — 9225, в Башкирии — 8487, в Чувашии — 8380, в Кировской области — 7974, в Татарии — 7044, в Мордовии — 6155, в Марий Эл — 4675, в Удмуртии — 4493.

Полностью выздоровели 123 078 жителей округа, за последние сутки выписаны 992 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1869 человек, за минувшие сутки скончались 18 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 15 летальных случаях в округе.

Таким образом, с учетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в Поволжье борются с инфекцией 24 813 человек, число активных носителей коронавируса в округе за сутки выросло на 47 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение августа число выявляемых за сутки заражений коронавирусом превышало 800 случаев, постепенно увеличиваясь. 2 сентября число подтвержденных заражений коронавирусом за сутки превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек, с этого дня число выявленных за сутки заражений колеблется в диапазоне от 1010 до 1062 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 сентября в России подтверждено 1 115 810 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6215 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 13,42%. Полностью выздоровели 917 949 жителей России, за сутки выписаны 5976 человек. 19 649 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 160 — за последние сутки. С учетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 178 212 человек.

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