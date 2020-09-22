Москва, , 09:47 — REGNUM Возбудитель тяжёлого заболевания — ботулизма может попасть в организм из домашних заготовок. Об этом говорится в опубликованном 22 сентября сообщении Роспотребнадзора.

Возбудители ботулизма живут только в условиях отсутствия кислорода, потому герметически закрытые консервы, соления и копчения домашнего производства являются для них благоприятной средой.

В природе споры ботулизма находятся в воде и почве, в консервы они попадают вместе с пищевыми продуктами. Внешний вид, вкус и запах поражённых консервированных продуктов не изменяется.

В Роспотребнадзоре граждан предостерегли от покупки у случайных лиц, на рынках домашних заготовок, копченой рыбы и мяса.

«Нельзя в домашних условиях готовить консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа. Эти продукты трудно отмыть от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма», — говорится в сообщении.

Нельзя консервировать подпорченные и подгнившие продукты, а также уменьшать количество соли, уксуса, сокращать время тепловой обработки продуктов. Хранить домашние консервы нужно только в холодильнике или в погребе, нельзя употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок. Консервы, приготовленные из опасных продуктов, нужно подвергать температурной обработке в течение 15 — 20 минут.

В среднем ежегодно ботулизмом заболевают около 200 человек, за первые шесть месяцев 2020 года таких случаев зафиксировано 60. При этом шесть человек скончались, отметили в ведомстве.

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