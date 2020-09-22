Москва, , 08:54 — REGNUM Нынешний эпидемиологический сезон ОРВИ и гриппа будет проходить в условиях, когда сохраняется риск заражения новым коронавирусом, а потому не стоит пренебрегать вакцинацией и профилактикой респираторных заболеваний. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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"Предстоящий эпидемиологический сезон ОРВИ и гриппа будет развиваться в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении и уточняется, что в новом сезоне в мире будут циркулировать новые антигенные штаммы гриппа, что делает профилактику респираторных заболеваний особенно актуальной.

«Роспотребнадзор напоминает, что наиболее эффективной мерой профилактики заболеваний является вакцинация», — подчеркивается в сообщении.

Также указывается, что респираторные вирусы не случайно объединяются в одну группу, так как имеют схожие симптомы, исключение из которых составляют грипп и новый коронавирус.

«Часто к ОРВИ относятся достаточно легкомысленно, считая ее обычной простудой, которая «сама пройдет». Но возбудители ОРВИ заметно отличаются и по тяжести заболевания, и по возможным осложнениям», — уточняется в сообщении и отмечается, что поставить точный диагноз позволит только лабораторное тестирование.

«Вакцинация — эффективное средство профилактики гриппа. Каждый год создается новая вакцина, в которую включены те штаммы, циркуляция которых ожидается в предстоящем эпидемиологическом сезоне», — также добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Минздраве РФ рассказали, что лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны вакцинироваться от коронавируса в первую очередь.