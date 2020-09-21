Москва, , 14:38 — REGNUM Предложение о бессрочном продлении пособия безработным с детьми имеет под собой основание. При этом, властям стоит обратить внимание, чтобы размер пособия хотя бы символично превышал прожиточный минимум, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Россия уверено встала на путь развития социального государства. Пожалуй, это главное событие текущего года в жизни граждан и социально-экономического блока правительства страны.

В апреле на фоне строгих ограничительных мер в разгар пандемии коронавируса правительство РФ уже начала выплату в размере 3 тыс. рублей каждому ребенку помимо пособий по безработице.

По итогам июля официальная безработица в России составляет 6,3%, это вполне комфортный уровень для любой из экономически высокоразвитой страны.

Но есть реальные риски, что на фоне очень медленного восстановления мировой экономики безработица в стране может подскочить и до 9% и даже до 14% в самом негативном сценарии. Однако их реализацию я считаю маловероятным.

Социальные выплаты безработным могут увеличить 67,9 млрд рублей в бюджете 2021−2022 года. Это по сути небольшая сумма и деньги обязательно найдут для реализации этой цели.

Важно, чтобы выплаты хотя бы символично превышали прожиточный минимум. Если ранее оставшийся без работы гражданин получал на руки «белую» зарплату в размере от 80 тыс. руб. и выше, то временные пособия по безработице для него могло бы составлять не менее 25 тыс. руб.

Сегодня важно активнее закладывать фундамент социализации общества, в котором будет комфортнее жить и малоимущим, и среднему классу, а это свыше 97% всего населения страны», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выступили с предложением увеличить пособия по безработице для граждан с детьми и выплачивать их на постоянной основе.

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