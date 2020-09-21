Москва, , 08:13 — REGNUM Федерации независимых профсоюзов (ФНП) России предложила повысить пособие для безработных с детьми, а также применять эту меру на постоянной основе. Об этом «Известиям» сообщил советник департамента социально-трудовых отношений ФНП Егор Пьяных.

По его словам, ФНП предложила установить сумму доплаты в размере прожиточного минимума на ребёнка.

На сегодняшний день, пишет издание, в среднем по России прожиточный минимум на ребёнка составляет 10,7 тыс. рублей. Сейчас документ находится на стадии обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина рассказала, что выплаты пособия в размере половины регионального прожиточного минимума назначены на 3,5 млн российских детей. На эти цели перечислено 139 миллиардов рублей.

Читайте также: Правительство РФ выделило деньги на субсидии многодетным семьям