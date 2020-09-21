Москва, , 14:26 — REGNUM Предложение о введении бессрочного пособия для безработных граждан с детьми могут сделать бессрочным своевременное и важное для семей с детьми, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Это важно, так как ситуация с поиском работы, с доходами граждан во многих регионах достаточно сложная, и даже такая незначительная сумма хоть минимально, но поддержит семьи в тяжёлых финансовых условиях.

При том, что правительство РФ пока не отреагировало на такое предложение. Оно может быть принято, потому что это не такая серьезная нагрузка на бюджет, да и деньги в правительстве есть.

По самым примитивным расчётам вопрос может идти о сумме порядка 70−90 млн руб. И если рассматривать некий пул предложений по социальной поддержке граждан в условиях пандемии, то эта мера кажется самой правильной. Ведь самый большой процент граждан, находящихся за чертой бедности — это семьи с детьми.

Но вот термин «бессрочно» использовать некорректно, а то может сложиться впечатление, что эти выплаты положены всем семьям с детьми, а не только безработным», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, повысить пособие для безработных с детьми, а также применять эту меру на постоянной основе предложила Федерация независимых профсоюзов (ФНП) России.

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