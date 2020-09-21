Дублин, , 01:32 — REGNUM По всей территории Ирландии, кроме столичного Дублина, с 21 сентября откроются для посетителей пабы, бары и кафе. Об этом сообщает национальный телеканал RTE.

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В Дублине, где в последние дни зарегистрировано более 60% всех новых случаев инфицирования, объявлен третий уровень эпидемиологической опасности — с более жёсткими ограничениями. Особый режим, в связи с которым в выходные были закрыты все музеи, библиотеки и выставочные залы, будет действовать в столице в течение трёх ближайших недель. Среди новых ограничений — запрет собираться группами более шести человек. Также запрещено собираться в помещении членам более двух семей.

На остальной территории страны после шестимесячного коронавирусного карантина угроза понижена до второго уровня.

Ранее правительство Ирландии ужесточило ограничения на поездки за рубеж в связи с возросшим уровнем заболеваемости COVID-19 в ряде стран, которые ранее находились в «зелёном списке».

Как сообщало ИА REGNUM, новые ограничительные меры ввели в столице Ирландии Дублине в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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