Дублин, , 20:03 — REGNUM Правительство Ирландии ужесточило ограничения на поездки за рубеж в связи с возросшим уровнем заболеваемости COVID-19 в ряде стран, которые ранее находились в «зеленом списке», 17 сентября сообщает агентство Reuters.

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По решению ирландского правительства, с 21 сентября все въезжающие из Греции и Италии должны будут проходить обязательный двухнедельный карантин.

В «зеленом списке» для путешествий из Ирландии осталось всего семь стран — Кипр, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва и Польша.

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