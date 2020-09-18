Иерусалим, , 08:54 — REGNUM За истекшие сутки в Израиле было выявлено около 6 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 сентября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 5904 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 175 256.

Также сообщается, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Израиле достигло 1169.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 126 329 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки во Франции было выявлено свыше 10 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.