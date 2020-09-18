Париж, , 08:47 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 10 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 сентября сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 10 593 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 415 481.

Также уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 во Франции на сегодняшний день составляет 31 095.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 78 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.